Сэндхаген бросил вызов Двалишвили: «Мераб, ты голоден?»

Теги легчайший вес UFC MMA Мераб Двалишвили Кори Сэндхаген Бокс/MMA/UFC

Боец легчайшего дивизиона UFC Кори Сэндхаген сообщил о желании провести поединок с Мерабом Двалишвили.

«Было бы неправильно с моей стороны требовать титульный бой раньше Двалишвили. Мераб – настоящий зверь, я очень уважаю его. Но я хочу стать первым номером рейтинга.

Я заготовил одну фразу, правда она немного странная... Мераб, ты голоден? Я кое-что приготовил, и тебе это не понравится!» – сказал Сэндхаген.

На турнире UFC on ESPN 43 Сэндхаген победил Марлона Веру раздельным решением судей.

Сэндхаген победил Веру раздельным решением судей

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2 комментария

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artem klishin
Мераб, сникерсни, в ноги не иди
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LetTong
Интересный претендентский бой будет
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