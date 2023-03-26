Сэндхаген бросил вызов Двалишвили: «Мераб, ты голоден?»

Боец легчайшего дивизиона UFC Кори Сэндхаген сообщил о желании провести поединок с .

«Было бы неправильно с моей стороны требовать титульный бой раньше Двалишвили. Мераб – настоящий зверь, я очень уважаю его. Но я хочу стать первым номером рейтинга.

Я заготовил одну фразу, правда она немного странная... Мераб, ты голоден? Я кое-что приготовил, и тебе это не понравится!» – сказал Сэндхаген.

На турнире UFC on ESPN 43 Сэндхаген победил Марлона Веру раздельным решением судей.

Сэндхаген победил Веру раздельным решением судей