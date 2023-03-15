Тейшейра: «Я мог бы вернуться ради боксерского поединка»
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра заявил, что может возобновить карьеру ради боя по правилам бокса.
«Я не вижу смысла драться не за титул. Зачем все это, если я не лучший? Я не из тех, кто будет драться только ради денег.
Возможно, я бы вернулся ради боксерского поединка с кем-нибудь моего возраста», – заявил Тейшейра.
Бразилец завершил карьеру после поражения от Джамала Хилла на UFC 283.
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