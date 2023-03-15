Тейшейра: «Я мог бы вернуться ради боксерского поединка»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Гловер Тейшейра бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра заявил, что может возобновить карьеру ради боя по правилам бокса.

«Я не вижу смысла драться не за титул. Зачем все это, если я не лучший? Я не из тех, кто будет драться только ради денег.

Возможно, я бы вернулся ради боксерского поединка с кем-нибудь моего возраста», – заявил Тейшейра.

Бразилец завершил карьеру после поражения от Джамала Хилла на UFC 283.

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1 комментарий

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dmitrii7856@icloud.com
Как уже бесят эти не до боксёры мма ну ладно Конор Флойд что то новенькое было интересно глянуть но теперь почему то каждая залупа блогер , боец мма , актёр или просто алкаш считает себя боксёром и делают из олимпийского вида спорта какое-то убожество
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