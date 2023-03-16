Царукян – про следующий бой Яна: «Думаю, он подерется с проигравшим в паре Вера – Сэндхэген»

Теги UFC MMA Петр Ян Мераб Двалишвили Арман Царукян Кори Сэндхэген Марлон Вера Петр Ян – Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Легковес UFC Арман Царукян прокомментировал поражение Петра Яна от Мераба Двалишвили.

«Да, очень сильно удивило, так как я был уверен, что Петр выиграет. Но в этот день он был сам не свой. Видно было по бою, что как будто у него болела рука или что-то еще. Не мог бить, не мог подобрать дистанцию, задышал почему-то уже в третьем раунде. Это не тот Петр, который выступает всегда. Наверное, худший его бой, который я видел.

Думаю, что менять Петру ничего не нужно. Он уже был чемпионом, он знает, как надо работать. Просто вывести себя на максимальную форму, которая у него была всегда. В этом бою были какие-то ошибки: может, в подготовке, может, была травма, а он не снялся и подумал, что и так прокатит.

Думаю, следующий бой он проведет с проигравшим в паре Марлон Вера – Кори Сэндхэген», – сказал Царукян.

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1 комментарий

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Kanan Jarrus
Царукян – про следующий бой Яна: «Думаю, он подерется с проигравшим в паре Файбер
– Додсон»
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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