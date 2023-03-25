Дацик – о победе над Дос Сантосом: «Боксеры оценят, был ли это колхоз или немного появилось бокса»

Теги MMA Жеронимо Дос Сантос Вячеслав Дацик Ural FC Бокс/MMA/UFC

Боец MMA Вячеслав Дацик прокомментировал победу над Жеронимо Дос Сантосом. Дацик выиграл техническим нокаутом в первом раунде.

«Даже не запыхался. На разминке готовился дольше. Боксеры оценят, был ли это колхоз или немного появилось бокса», – сказал Дацик.

31 марта Дацик проведет боксерский поединок против Кевина Джонсона.

Видео нокаута в бою Дацик – Дос Сантос

Дацик и его соперник полминуты орали друг другу в лицо – стердауна лучше вы не видели

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2 комментария

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Костя Кот
каждую не делю бьет людей
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arsenal.ave
Подумал про другого Дос Сантоса
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