Ural FC: Дацик нокаутировал Мандрагона, Ермеков задушил Хирамагомедова и другие бои
В Самаре на СКК «Дворец спорта» проходит турнир Ural FC, в главном событии которого состоялся поединок по правилам кикбоксинга между Вячеславом Дациком и Жеронимо Дос Сантоса. Дацик победил техническим нокаутом в первом раунде.
Другие бои вечера:
Даурен Ермеков победил Гамзата Хиромагомедова удушающим приемом во втором раунде;
Валерий Бизяев нокаутировал Ариэла Мачадо во втором раунде;
Хусанхон Баратов нокаутировал Шамиля Абасова в первом раунде.
Дацик пришел на стердаун с Дос Сантосом в шкуре медведя. Они снова кричали друг другу в лицо
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