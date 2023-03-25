Ural FC: Дацик нокаутировал Мандрагона, Ермеков задушил Хирамагомедова и другие бои

Теги Жеронимо Дос Сантос Вячеслав Дацик Даурен Ермеков Ural FC Бокс/MMA/UFC

В Самаре на СКК «Дворец спорта» проходит турнир Ural FC, в главном событии которого состоялся поединок по правилам кикбоксинга между Вячеславом Дациком и Жеронимо Дос Сантоса. Дацик победил техническим нокаутом в первом раунде.

Другие бои вечера:

Даурен Ермеков победил Гамзата Хиромагомедова удушающим приемом во втором раунде;

Валерий Бизяев нокаутировал Ариэла Мачадо во втором раунде;

Хусанхон Баратов нокаутировал Шамиля Абасова в первом раунде.

Дацик пришел на стердаун с Дос Сантосом в шкуре медведя. Они снова кричали друг другу в лицо

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3 комментария

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Ярик01
А что буки до боя давали, что-то с такими физданными проиграть толстопузу нокаутом
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Andrey Ivanov
Очередной цирк,но то что дацик в 42 ещё в неплохой форме по сравнению с Емелей это факт)
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avcgloronalduMU
мандрагон срубил баблишка, подставив обе щеки) его бои надо в цирке показывать. явно мужику ничего не надо, кроме денег и здоровья) боя не получилось
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