Ural FC: Дацик нокаутировал Мандрагона, Ермеков задушил Хирамагомедова и другие бои

В Самаре на СКК «Дворец спорта» проходит турнир Ural FC, в главном событии которого состоялся поединок по правилам кикбоксинга между и Жеронимо Дос Сантоса. Дацик победил техническим нокаутом в первом раунде.

Другие бои вечера:

Даурен Ермеков победил Гамзата Хиромагомедова удушающим приемом во втором раунде;

Валерий Бизяев нокаутировал Ариэла Мачадо во втором раунде;

Хусанхон Баратов нокаутировал Шамиля Абасова в первом раунде.

Дацик пришел на стердаун с Дос Сантосом в шкуре медведя. Они снова кричали друг другу в лицо