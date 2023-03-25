Чимаев опроверг конфликт с Хабибом: «Я многому научился у этого парня»

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев высказался об отношениях с .

«Всегда был спокоен к Хабибу. Все думают, что у меня были какие-то проблемы с ним, но их не было.

С его братом или кузеном, я не знаю, были какие-то разговоры, небольшие проблемы друг с другом, но это никогда не было чем-то большим.

Вот мы встретились в Абу-Даби, извинились, что подрались, я не знаю... Понимаете, когда люди в Чечне и Дагестане взрослеют, они дерутся.

У меня никогда не было проблем с Хабибом. Все пишут, что Хамзат не любит Хабиба, Хабиб не любит Хамзата... у нас никогда не было проблем.

Мне нравится этот парень. Почему он должен мне не нравиться? Я всегда смотрел его бои и многому у него научился», – сказал Чимаев.

Чимаев ответил Колби: «Этот петух много врет. Клянусь Богом, клянусь Кораном: я четырежды принимал бой с ним»

Чимаев: «Буду первым бойцом в мире, который станет первым номером P4P без пояса»