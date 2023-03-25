Битвы взглядов на UFC on ESPN 43: Вера против Сэндхагена, Куницкая против Холм

В Сан-Антонио (Техас) в ночь на 26 марта состоится турнир UFC on ESPN 43, в главном событии которого пройдет бой в легчайшем весе между и Кори Сэндхэгеном.

В соглавном бою встретятся представительницы легчайшего веса (Сантос) и .

После церемонии взвешивания участники турнира поучаствовали в традиционных битвах взглядов.

Взвешивание перед UFC on ESPN 43: Вера тяжелее Сэндхэгена, Куницкая легче Холм