Битвы взглядов на UFC on ESPN 43: Вера против Сэндхагена, Куницкая против Холм
В Сан-Антонио (Техас) в ночь на 26 марта состоится турнир UFC on ESPN 43, в главном событии которого пройдет бой в легчайшем весе между Марлоном Верой и Кори Сэндхэгеном.
В соглавном бою встретятся представительницы легчайшего веса Яна Куницкая (Сантос) и Холли Холм.
После церемонии взвешивания участники турнира поучаствовали в традиционных битвах взглядов.
Взвешивание перед UFC on ESPN 43: Вера тяжелее Сэндхэгена, Куницкая легче Холм
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