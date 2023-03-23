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Мокаев – о травме ноги: «Сказали, что разрыв передней крестообразной связки и нужна операция. Буду в строю в июле-августе»

Теги UFC MMA Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев рассказал о состоянии ноги после победы над Жафелом Фильо на UFC 286.

В одном из эпизодов Фильо поймал ногу Мокаева на болевой – из-за этого она выгнулась неестественным образом.

– Расскажи про свое состояние сейчас. Что с коленом? Уже известно, насколько серьезная травма?

– Сделал МРТ, колено болит, честно говоря. На костылях хожу. Ночью тоже тяжело спать. Бывает, если дернусь, очень сильная боль бывает, такая... Как зуд.

Сказали, ACL (разрыв передней крестообразной связки – примечание Sports.ru). Мениск... Кто-то сказал, что поврежден, кто-то, что нет. Надо подождать, пока отек спадет, потому что у меня нога как мячик в данный момент.

Как спадет отек, еще раз сделаю МРТ. А так, как сказали операция мне нужна, я пройду реабилитацию от шести до восьми недель. И уже буду в строю где-то в июле-августе. Я-то не спешу, но если у меня будет все хорошо, то, думаю, выступлю.

Мокаев: «Вернусь в июле»

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9 комментариев

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MChaniev
Ответ Axmat Cecenov
Что он несёт. Если разрыв кресты и операция, минимум полгода
41 летний Ибрагимович через полгода после операции на кресты выходит на поле, причем восстанавливался тяжело
Так что думаю вполне реально к сентябрю-октябрю уже выйти на бой
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Мама Живанилда
Ответ "Iron"
Кресты за 4 месяца? Не думаю. Парень конечно зверь, но не знаю стоило ли это того… в любом случае только здоровья…
Да с чего это зверь прям. Да, борьба на уровне, но опять же пока бьёт ноунеймов. В стойке вообще не впечатляет.
+1
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"Iron"
Кресты за 4 месяца? Не думаю. Парень конечно зверь, но не знаю стоило ли это того… в любом случае только здоровья…
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JuVero
может забыть о самом молодом чемпе ЮФС, ему надо до конца марта 24 года титул выиграть. Джонс таковым и останется)
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Pavel Harriss
парень кратно укоротил себе карьеру. его право
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JuVero
Ответ Axmat Cecenov
Что он несёт. Если разрыв кресты и операция, минимум полгода
да недалёкий он, в этом году он уже не выступит.
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Axmat Cecenov
Что он несёт. Если разрыв кресты и операция, минимум полгода
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Джавез Тилл
Думал такого характера в моменте армбара Тони-Оливейра не увижу, но в дверь постучался Мокаев... Точнее не постучал)))
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Freddy Durst
жесть
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