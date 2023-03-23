Мокаев – о травме ноги: «Сказали, что разрыв передней крестообразной связки и нужна операция. Буду в строю в июле-августе»

Боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев рассказал о состоянии ноги после победы над Жафелом Фильо на UFC 286.

В одном из эпизодов Фильо поймал ногу Мокаева на болевой – из-за этого она выгнулась неестественным образом.

– Расскажи про свое состояние сейчас. Что с коленом? Уже известно, насколько серьезная травма?

– Сделал МРТ, колено болит, честно говоря. На костылях хожу. Ночью тоже тяжело спать. Бывает, если дернусь, очень сильная боль бывает, такая... Как зуд.

Сказали, ACL (разрыв передней крестообразной связки – примечание Sports.ru). Мениск... Кто-то сказал, что поврежден, кто-то, что нет. Надо подождать, пока отек спадет, потому что у меня нога как мячик в данный момент.

Как спадет отек, еще раз сделаю МРТ. А так, как сказали операция мне нужна, я пройду реабилитацию от шести до восьми недель. И уже буду в строю где-то в июле-августе. Я-то не спешу, но если у меня будет все хорошо, то, думаю, выступлю.

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