Призер ОИ Магомедхабиб Кадимагомедов подписал контракт с Bellator

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Магомедхабиб Кадимагомедов подписал контракт с .

«Я уже давно думал об этом. Пришло время перейти в смешанные единоборства и присоединиться к лучшему промоушену в мире», – сказал Кадимагомедов.

На международной арене Магомедхабиб выступает за Беларусь. Он планирует поучаствовать в следующих Олимпийских играх, совмещая выступления в ММА и вольной борьбе.

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