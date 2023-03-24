Призер ОИ Магомедхабиб Кадимагомедов подписал контракт с Bellator

Теги MMA Bellator Магомедхабиб Кадимагомедов Бокс/MMA/UFC

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Магомедхабиб Кадимагомедов подписал контракт с Bellator.

«Я уже давно думал об этом. Пришло время перейти в смешанные единоборства и присоединиться к лучшему промоушену в мире», – сказал Кадимагомедов.

На международной арене Магомедхабиб выступает за Беларусь. Он планирует поучаствовать в следующих Олимпийских играх, совмещая выступления в ММА и вольной борьбе.

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6 комментариев

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Kanan Jarrus
Ответ Aram Ambarsumyan
Очередной борец, который просто будет лежать на своих соперниках! Потом благодаря своему одеяло через 3-4 боя получит титульник отлежит 5 раундов станет чемпионом! Мы это 100 раз проходили!
борьба в мма? какой позор, просто возмутительно.
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Brigande
Вот это топовый уровень борьбы , но мма это не борьба на ковре , посмотрим как поцедит у Кадика , в любом случае удачи ему .
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Арни Терминатор
Ответ Aram Ambarsumyan
Очередной борец, который просто будет лежать на своих соперниках! Потом благодаря своему одеяло через 3-4 боя получит титульник отлежит 5 раундов станет чемпионом! Мы это 100 раз проходили!
Привыкайте арамчик ,хотя это даже не окно Овертона
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z3yjyzh29x
Ответ Oleg Where
На реддите думают что у дагестанцев есть свой генератор имен в роддоме на компе у главврача
😂😂😂
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Aram Ambarsumyan
Очередной борец, который просто будет лежать на своих соперниках! Потом благодаря своему одеяло через 3-4 боя получит титульник отлежит 5 раундов станет чемпионом! Мы это 100 раз проходили!
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-2
-2
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Oleg Where
На реддите думают что у дагестанцев есть свой генератор имен в роддоме на компе у главврача
+3
-2
+1
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