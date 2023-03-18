Видео болевого приема Фильо: нога Мокаева неестественно изогнулась в колене

Теги наилегчайший вес UFC Мухаммад Мокаев UFC 286 Бокс/MMA/UFC

В Лондоне завершился бой в рамках предварительного карда UFC 286 между Мухаммадом Мокаевым и Жафелом Фильо.

Мокаев победил удушающим приемом в третьем раунде, но до этого сам чуть не уступил сабмишеном. Фильо поймал Мухаммада на болевой прием в колене, изогнув ногу соперника неестественным образом.

Мокаев не постучал в знак сдачи и выбрался из приема, после чего вышел на удушение и завершил бой.

Видео удушающего приема Мокаева в бою с Фильо

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6 комментариев

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Крыс Пол
Очередное доказательство, что болевые, не лишающие соперника сознания и не ломающие кости, переоценены.
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Гильяно
Вам тоже было больно при просмотре?)

Особенно тем, у кого были травмы колена)
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luasanotu
Ответ bpfx5h6vrf
Какого еще допуска? Он вытянул ее дальше допусков. Дорога в операционную.
Растяжку гимнастов никогда не видел?
+1
0
+1
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bpfx5h6vrf
Ответ luasanotu
Изогнулась в пределах допуска, частичный разрыв обеспечен
Какого еще допуска? Он вытянул ее дальше допусков. Дорога в операционную.
0
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Azamat Abdukadyroff
Смотрится ужасно , Мокаев молодец, хорошо идет
+6
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+6
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luasanotu
Изогнулась в пределах допуска, частичный разрыв обеспечен
+2
-1
+1
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