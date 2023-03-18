Видео болевого приема Фильо: нога Мокаева неестественно изогнулась в колене
В Лондоне завершился бой в рамках предварительного карда UFC 286 между Мухаммадом Мокаевым и Жафелом Фильо.
Мокаев победил удушающим приемом в третьем раунде, но до этого сам чуть не уступил сабмишеном. Фильо поймал Мухаммада на болевой прием в колене, изогнув ногу соперника неестественным образом.
Мокаев не постучал в знак сдачи и выбрался из приема, после чего вышел на удушение и завершил бой.
Особенно тем, у кого были травмы колена)