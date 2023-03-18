Видео болевого приема Фильо: нога Мокаева неестественно изогнулась в колене

В Лондоне завершился бой в рамках предварительного карда 286 между и Жафелом Фильо.

Мокаев победил удушающим приемом в третьем раунде, но до этого сам чуть не уступил сабмишеном. Фильо поймал Мухаммада на болевой прием в колене, изогнув ногу соперника неестественным образом.

Мокаев не постучал в знак сдачи и выбрался из приема, после чего вышел на удушение и завершил бой.

Видео удушающего приема Мокаева в бою с Фильо