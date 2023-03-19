Эдвардс – Усману: «Наше противостояние войдет в историю»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман UFC 286 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс обратился в соцсетях к Камару Усману.

«Большой респект Усману. Какая трилогия! За восемь лет мы провели 13 раундов, больше часа в октагоне. Наше противостояние войдет в историю. Чистая конкуренция на самом высоком уровне. Желаю добра тебе и твоей семье», – написал Эдвардс в социальных сетях.

На турнире UFC 286 Эдвардс победил Усмана решением большинства судей.

Эдвардс – о победе над Усманом: «Самый тяжелый бой в карьере, отдаю должное Камару»

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4 комментария

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Alex_V_G
Ответ Kanan Jarrus
если только в историю самых скучных и незрелещных титульных боев
Почему? Не все так плохо. Во втором матче отличная неожиданная развязка с глухим нокаутом и отличным ударом.
Третий матч не такой ужасный, каким мог быть. И в этом бою Леон удивил.
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Kanan Jarrus
если только в историю самых скучных и незрелещных титульных боев
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Zakal
🤑
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Спартак Уокер
Вот это пример спортивного уважения соперника
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