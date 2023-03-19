Эдвардс – Усману: «Наше противостояние войдет в историю»
Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс обратился в соцсетях к Камару Усману.
«Большой респект Усману. Какая трилогия! За восемь лет мы провели 13 раундов, больше часа в октагоне. Наше противостояние войдет в историю. Чистая конкуренция на самом высоком уровне. Желаю добра тебе и твоей семье», – написал Эдвардс в социальных сетях.
На турнире UFC 286 Эдвардс победил Усмана решением большинства судей.
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Третий матч не такой ужасный, каким мог быть. И в этом бою Леон удивил.