Артем Резников: «Я бы посмотрел бой Физиева с Чендлером»

Казахстанский боец ACA Артем Резников поделился мнением о бое между Джастином Гейджи и Рафаэлем Физиевым.

«Не будем говорить, что Гэтжи был прямо сильнее [Физиева], просто это был его день. Немножко где-то не повезло Рафе. Рафаэль - тот боец, который закатывает бои на загляденье, и такие бойцы нравятся UFC. Я уверен, что Рафе опять дадут топового бойца, я в этом не сомневаюсь. Я посмотрел бы его бой с Чендлером. Да, я думаю, Чендлера Рафа прошел бы. Рафа может любого пройти, просто был не его день. Так я бы его и с Конором посмотрел бы. Рафу с любым ударником было бы интересно посмотреть».

На турнире UFC 286 Джастин Гейджи победил Рафаэля Физиева решением большинства судей.

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