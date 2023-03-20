Конор считает себя величайшим бойцом: «Отрастил козлиную бородку, потому что я чертов GOAT»

Теги UFC The Ultimate Fighter Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор вновь заявил, что считает себя лучшим бойцом мира.

«Я решил отрастить козлиную бородку, потому что я чертов козел [goat – козел, GOAT – величайший всех времен]», – написал Конор в соцсетях.

Конор и Майкл Чендлер возглавили команды бойцов в 31-м сезоне шоу The Ultimate Fighter. Бой Чендлера и Макгегора планируется на осень.

О’Мэлли – о бое Макгрегора и Чендлера: «Конор чертовски умен – он выбирает только тех, кого может побить»

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4 комментария

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mister1
Ответ askarik1992
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На свою смену на заводе вышел сегодня?
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sanek maloi
Из сантехника на пособии, в короли мма👍
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Alex1104
Я, конечно, понимаю, про аббревиатуру, но сам факт, что на выходе именно это животное...
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АРХАТ
Величайший бизнесмен от мира ММА
Можно к нему по-разному относится, но свой бренд (т.е себя) материализовал будь здоров.
+6
-1
+5
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askarik1992
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