Конор считает себя величайшим бойцом: «Отрастил козлиную бородку, потому что я чертов GOAT»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор вновь заявил, что считает себя лучшим бойцом мира.

«Я решил отрастить козлиную бородку, потому что я чертов козел [goat – козел, GOAT – величайший всех времен]», – написал Конор в соцсетях.

Конор и Майкл Чендлер возглавили команды бойцов в 31-м сезоне шоу The Ultimate Fighter. Бой Чендлера и Макгегора планируется на осень.

О’Мэлли – о бое Макгрегора и Чендлера: «Конор чертовски умен – он выбирает только тех, кого может побить»