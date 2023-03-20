Конор считает себя величайшим бойцом: «Отрастил козлиную бородку, потому что я чертов GOAT»
Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор вновь заявил, что считает себя лучшим бойцом мира.
«Я решил отрастить козлиную бородку, потому что я чертов козел [goat – козел, GOAT – величайший всех времен]», – написал Конор в соцсетях.
Конор и Майкл Чендлер возглавили команды бойцов в 31-м сезоне шоу The Ultimate Fighter. Бой Чендлера и Макгегора планируется на осень.
О’Мэлли – о бое Макгрегора и Чендлера: «Конор чертовски умен – он выбирает только тех, кого может побить»
Можно к нему по-разному относится, но свой бренд (т.е себя) материализовал будь здоров.