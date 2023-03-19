Гаджиев: «Бой Штыркова с Дациком? Для меня большой вопрос, кто кого перебоксирует»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на идею организовать бой между и .

«Дацик все‑таки показывает зачастую неплохие бои. Реально неплохие. Понятно, что возраст и прочие дела. И к Ване я отношусь очень хорошо, но для меня большой вопрос, кто кого перебоксирует. А раз такой вопрос существует, то почему бы нет?

Но, думаю, что боя не произойдет. Иван сконцентрирован на RCC, а там все равно под него будут подстраиваться», – заявил Гаджиев.

Штырков – о возможном бое с Дациком: «Это блевота, не хочу туда залезать»