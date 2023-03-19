Усман: «Лондон, у вас отличный чемпион»

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе прокомментировал поражение от на UFC 286.

«Знаешь, я сделал достаточно для победы, но понимал, что это был близкий бой. Отличный план на бой, отличный. Говорил, что мы с Леоном снова встретимся, но это не все – еще увидимся.

Я всегда уважал его за все, чего он достиг. Уважение. Лондон, у вас отличный чемпион. Когда меня можно увидеть в титульной гонке? Нужно все обсудить с тренерами. Я из тех ребят, кто не может долго сидеть на месте. Всегда нужно что-то делать», – сказал Усман.

Усман проиграл Эдвардсу второй раз подряд и отдал трилогию.

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