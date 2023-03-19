Судейские карточки боя Эдвардс – Усман: Камару выиграл третий раунд 10-8 у двоих рефери

Теги UFC полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман Усман - Эдвардс UFC 286 Бокс/MMA/UFC

В Лондоне завершился турнир UFC 286, в главном событии которого прошел бой за титул в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.

Эдвардс победил решением большинства судей и впервые защитил титул чемпиона UFC.

Поединок обслуживали Бен Картлидж, Крис Ли и Дэвид Летэйби.

В третьем раунде Эдвардс был оштрафован на одно очко за неоднократные нарушения при защите от борьбы Усмана.

Судья Картлидж отдал три раунда Эдвардсу и лишь один – Усману. У Ли и Летэйби Усман выиграл третий раунд со счетом 8-10, но по итогам боя он не победил по мнению обоих судей.

Эдвардс победил Усмана и защитил титул UFC в полусреднем весе

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hhh Rassss
1.раунд эдвардс
2усман
3усман
4 эдвардс
5усман
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Noob Saibot
Ответ Саламбек Алаев
В победе Эдвардса сомневаться не приходится , но как у первого судьи Усман выиграл 4 раунд ?
Лучше скажи, как судьи Усману отдали только 1 раунд из 5
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Ответ Lawyer01
Третий судья был ближе остальных к истине, но я рад что отдали Эдвардсу, а не дали ничью. Просто если бы дали ничью они бы опять дрались. А так хоть увидим бой Эдвардс Ковингтон. Усман постарел и боится отлететь в нокаут.Эдвардс молодец от борьбы здорово защищался, и в стойке был лучше, ногами здорово конечно от работает. Габариты и длинна рук тоже сделали свое дело.
Борьба Усмана просто переоценена.
Борьба Колби намного круче, более взрывная.

Усман чаще всего брал физухой, а тут не получилось. Эдвардс был лучше готов, чем в 1 бою. И у него тоже отличная защита от тейкдаунов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lawyer01
Третий судья был ближе остальных к истине, но я рад что отдали Эдвардсу, а не дали ничью. Просто если бы дали ничью они бы опять дрались. А так хоть увидим бой Эдвардс Ковингтон. Усман постарел и боится отлететь в нокаут.Эдвардс молодец от борьбы здорово защищался, и в стойке был лучше, ногами здорово конечно от работает. Габариты и длинна рук тоже сделали свое дело.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
luasanotu
Третий раунд - 9-9
Скучман забрал начало, но после инцидента слил раунд.
2 раунд за Скучманом без вариантов
Короче судьи опять в шары ....
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мовсар Германия
Ответ АланСмити
Казалось, что 3 раунд 10-8 и 4 тоже забрал Усман и по итогу ничья, но Усман немного разочаровал, а Эдвардс наоборот очень качественно себя показал. Все справедливо по итогу.
видно было что Усман боялся пропустить в голову
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мовсар Германия
как могли отдать 2 раунд Леону?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саламбек Алаев
В победе Эдвардса сомневаться не приходится , но как у первого судьи Усман выиграл 4 раунд ?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АланСмити
Казалось, что 3 раунд 10-8 и 4 тоже забрал Усман и по итогу ничья, но Усман немного разочаровал, а Эдвардс наоборот очень качественно себя показал. Все справедливо по итогу.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий