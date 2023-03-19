Судейские карточки боя Эдвардс – Усман: Камару выиграл третий раунд 10-8 у двоих рефери

В Лондоне завершился турнир UFC 286, в главном событии которого прошел бой за титул в полусреднем весе между и .

Эдвардс победил решением большинства судей и впервые защитил титул чемпиона UFC.

Поединок обслуживали Бен Картлидж, Крис Ли и Дэвид Летэйби.

В третьем раунде Эдвардс был оштрафован на одно очко за неоднократные нарушения при защите от борьбы Усмана.

Судья Картлидж отдал три раунда Эдвардсу и лишь один – Усману. У Ли и Летэйби Усман выиграл третий раунд со счетом 8-10, но по итогам боя он не победил по мнению обоих судей.

Эдвардс победил Усмана и защитил титул UFC в полусреднем весе