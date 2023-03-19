Судейские карточки боя Эдвардс – Усман: Камару выиграл третий раунд 10-8 у двоих рефери
В Лондоне завершился турнир UFC 286, в главном событии которого прошел бой за титул в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.
Эдвардс победил решением большинства судей и впервые защитил титул чемпиона UFC.
Поединок обслуживали Бен Картлидж, Крис Ли и Дэвид Летэйби.
В третьем раунде Эдвардс был оштрафован на одно очко за неоднократные нарушения при защите от борьбы Усмана.
Судья Картлидж отдал три раунда Эдвардсу и лишь один – Усману. У Ли и Летэйби Усман выиграл третий раунд со счетом 8-10, но по итогам боя он не победил по мнению обоих судей.
Эдвардс победил Усмана и защитил титул UFC в полусреднем весе
2усман
3усман
4 эдвардс
5усман
Борьба Колби намного круче, более взрывная.
Усман чаще всего брал физухой, а тут не получилось. Эдвардс был лучше готов, чем в 1 бою. И у него тоже отличная защита от тейкдаунов.
Скучман забрал начало, но после инцидента слил раунд.
2 раунд за Скучманом без вариантов
Короче судьи опять в шары ....