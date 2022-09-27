Джейк Пол – Мейвезеру: «Я готов встретиться с тобой. Я лишил тебя нуля в графе поражений»

Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол вызвал на поединок бывшего чемпиона мира .

Пол раскритиковал Флойда за выставочные бои против не самых известных бойцов, призвав легенду бокса выйти на ринг с ним.

«Он даже не знает, как зовут этих парней, с которыми он дерется, чтобы оплатить налоговые счета. Флойд Мейвезер говорит Джейку Полу, что подерется с ним, только если тот спустится в категорию до 64 килограммов.

Не могу поверить в то, что происходит в этом мире. Это не может быть правдой. Флойд, я готов встретиться с тобой. И ты знаешь, что это будет очень громкий бой.

Я вешу 80, ты весишь 75 – мы можем это устроить, заработать сотни миллионов долларов. Какие могут быть оправдания?

Тебе было неважно, сколько весил мой брат, так почему ты о моем весе переживаешь? А, это потому, что ты понимаешь, что произойдет.

Я хочу сказать, что я у тебя не только кепку забрал, но и лишил тебя нуля в графе поражений», – сказал Джейк.

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