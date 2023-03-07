Экс-чемпион мира Феликс Штурм приговорен к двум годам и четырем месяцам тюрьмы

Теги Феликс Штурм происшествия средний вес Федор Чудинов бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по версии WBA Феликс Штурм приговорен к двум годам и четырем месяцам лишения свободы за неуплату налогов и нарушение антидопингового закона.

Сообщается, что боксер начал отбывать тюремное заключение 28 февраля. Штурм был арестован в 2019 году, но спустя 10 месяцев отпущен под залог.

Положительная допинг-проба Штурма была вскрыта после поединка с Федором Чудиновым в 2016 году. 19 февраля Штурм провел бой против Шукру Алтая, в котором победил решением судей.

Экс-чемпион мира Феликс Штурм арестован в Германии за неуплату налогов

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