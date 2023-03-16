Джефф Монсон подерется с президентом Федерации бокса Ингушетии в апреле-мае
Промоутер Владимир Хрюнов назвал следующего соперника для 52-летнего Джеффа Монсона.
«Монсон проведет бой против Газгириева в конце апреля – начале мая», – сказал Хрюнов.
42-летний Лом-Али Газгириев – президент Федерации профессионального бокса Ингушетии.
Монсон в марте свел вничью бой с менеджером поп-ММА бойцов Артуром Варданяном.
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