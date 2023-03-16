Джефф Монсон подерется с президентом Федерации бокса Ингушетии в апреле-мае

Промоутер Владимир Хрюнов назвал следующего соперника для 52-летнего .

«Монсон проведет бой против Газгириева в конце апреля – начале мая», – сказал Хрюнов.

42-летний Лом-Али Газгириев – президент Федерации профессионального бокса Ингушетии.

Монсон в марте свел вничью бой с менеджером поп-ММА бойцов Артуром Варданяном.

Джефф Монсон в 52 года подрался в боксе: соперник показывал перерезанное горло, но почти не нанес урона