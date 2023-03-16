Джефф Монсон подерется с президентом Федерации бокса Ингушетии в апреле-мае

Теги Владимир Хрюнов тяжелый вес Джефф Монсон бокс Бокс/MMA/UFC

Промоутер Владимир Хрюнов назвал следующего соперника для 52-летнего Джеффа Монсона.

«Монсон проведет бой против Газгириева в конце апреля – начале мая», – сказал Хрюнов.

42-летний Лом-Али Газгириев – президент Федерации профессионального бокса Ингушетии.

Монсон в марте свел вничью бой с менеджером поп-ММА бойцов Артуром Варданяном.

Джефф Монсон в 52 года подрался в боксе: соперник показывал перерезанное горло, но почти не нанес урона

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hhh Rassss
мтнсон превратился в циркача
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Крыс Пол
Против гибрида Ломаченко и Али у Джеффа нет шансов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
дикари
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий