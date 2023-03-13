Вечер бокса в Москве: Абакаров – Кудухов, Монсон против Варданяна

Теги тяжелый вес Джефф Монсон бокс Бокс/MMA/UFC

В понедельник, 13 марта, в московском дворце спорта «Крылья Советов» состоится вечер бокса.

В соглавном поединке турнира пройдет бой между Джеффом Монсоном и менеджером поп-ММА бойцов Артуром Варданяном.

В главном событии вечера подерутся Басир Абакаров и Виталий Кудухов.

Посмотреть турнир можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец». Трансляция начнется в 19:55 по московскому времени.

Джефф Монсон и Артур Варданян подерутся по правилам бокса 13 марта

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3 комментария

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sanek maloi
Монсон еле ходит, плюшек за депутатство на жизнь что-ли не хватает или хочет "уйти" как настоящий воин, в ринге🤣
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Shaldon
Кудухов размæ!
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dreamstep
Джефф решил драться походу пока совсем из ринга вперед ногами не вынесут.
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