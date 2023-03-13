Вечер бокса в Москве: Абакаров – Кудухов, Монсон против Варданяна

В понедельник, 13 марта, в московском дворце спорта «Крылья Советов» состоится вечер бокса.

В соглавном поединке турнира пройдет бой между Джеффом Монсоном и менеджером поп-ММА бойцов Артуром Варданяном.

В главном событии вечера подерутся Басир Абакаров и Виталий Кудухов.

Посмотреть турнир можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец». Трансляция начнется в 19:55 по московскому времени.

Джефф Монсон и Артур Варданян подерутся по правилам бокса 13 марта