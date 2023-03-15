Мэнни Пакьяо 3 июня проведет бой с Конором Бенном (Майк Коппинджер)
Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо подерется с британцем Конором Бенном. Об этом сообщил журналист Майк Коппинджер.
Бой пройдет 3 июня в Абу-Даби, ОАЭ. Напомним, что в октябре прошлого года в допинг-пробе 26-летнего Бенна были обнаружены следы препарата от бесплодия.
Пакьяо 44 года. В последний раз он дрался в 2021 году, когда проиграл Йорденису Угасу.
Пакьяо готов возобновить карьеру ради боя с Конором Бенном (Майкл Бенсон)
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