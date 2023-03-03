Пакьяо готов возобновить карьеру ради боя с Конором Бенном (Майкл Бенсон)

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо может вернуться в ринг уже в этом году.

Журналист Майкл Бенсон сообщил, что Пакьяо приступил к тренировкам и рассчитывает провести поединок с британцем Конором Бенном, несмотря на проваленный 26-летним боксером допинг-тест. Напомним, что в октябре прошлого года в допинг-пробе Бенна были обнаружены следы препарата от бесплодия.

Сейчас Пакьяо 44 года. В последний раз он дрался в 2021 году, когда проиграл Йорденису Угасу.

«Я буду наблюдать». Пакьяо готов возобновить карьеру ради боя с победителем поединка Спенс – Кроуфорд