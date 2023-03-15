18 марта в Дубае пройдет турнир Hardcore Boxing. Гостями станут Флойд Мейвезер, Рой Джонс и Дастин Порье

18 марта в Дубае (ОАЭ) состоится турнир Hardcore Boxing.

В главном событии вечера пройдет бой между чемпионом WBO-NABA и WBA-NABA Джарреллом Миллером и экс-чемпионом мира по версии WBA Лукасом Брауном. В соглавном поединке Джоно Кэрролл встретится с Мигелем Марриаги.

Специальными гостями турнира станут Флойд Мейвезер, Рой Джонс, Джуниор Дос Сантос, Жозе Алдо, Дастин Порье, Тайрон Вудли и другие.

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