18 марта в Дубае пройдет турнир Hardcore Boxing. Гостями станут Флойд Мейвезер, Рой Джонс и Дастин Порье

Теги Флойд Мейвезер-младший Джуниор Дос Сантос Жозе Альдо Тайрон Вудли Дастин Порье Джаррелл Миллер Лукас Браун бокс Hardcore Boxing Hardcore Boxing в Дубае Бокс/MMA/UFC

18 марта в Дубае (ОАЭ) состоится турнир Hardcore Boxing.

В главном событии вечера пройдет бой между чемпионом WBO-NABA и WBA-NABA Джарреллом Миллером и экс-чемпионом мира по версии WBA Лукасом Брауном. В соглавном поединке Джоно Кэрролл встретится с Мигелем Марриаги.

Специальными гостями турнира станут Флойд Мейвезер, Рой Джонс, Джуниор Дос Сантос, Жозе Алдо, Дастин Порье, Тайрон Вудли и другие.

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