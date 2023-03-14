Рафаэль Физиев: «Яна отправляют в Дагестан? Он, когда до пояса дошел и всех переехал, никуда же не ездил?»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Мераб Двалишвили Рафаэль Физиев Петр Ян – Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Легковес UFC Рафаэль Физиев прокомментировал критику Петра Яна за слабые навыки в борьбе.

«200 человек - 200 мнений. Я слышал, что все на Тайгер начинают, вот, Тайгер-Майгер, Тайгер, Тайгер... Ну он, например, до пояса когда дошел, всех переехал, он же никуда не ездил? Ну что мы сейчас все форточку ищем? Что вот это за форточки: «Тайгер, Тайгер». Что за форточки? Здесь другие моменты.

У тебя, бывает, в подготовке все идет идеально, а бывает, все неидеально идет. В Тайгере куча борцов. Куча борцов, которые не хуже тех, с которыми он бы в Дагестане работал. Иногда в Дагестан поедешь, там ребята сильные, молодые, горячие, могут травмировать тебя.

Я по себе говорю, почему туда опасаюсь ехать? Потому что много горячих ребят будут хотеть меня побороть, показать себя. Этим самым возможно меня травмируют, подготовку хуже сделают. Я бы не сказал, что в Тайгере проблема, он же до пояса в Тайгере дошел», – сказал Физиев.

Рафаэль Физиев: «У Яна были две серьезные травмы по ходу подготовки к бою с Двалишвили»

Ян проиграл из-за безыдейности, страдающей ударки и дыр в психологии. Ему нужен тренер

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4 комментария

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j30
перед боями за пояс опозиция была не самая лучшая и того уровня хватало чтобы побеждать , перед 1 боем со стерлингом он проходил сборы в дагестане и почти за 4 полных раунда 1 раз только позволил себя повалить , перед сэндхагеном тоже тренил в там , а потом вернулся в тайланд и пошла деградация
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sanek maloi
В Дагестане ещё Петруху уболтают уцишку Умарчика прокачать😁
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ML26
Просто до завоевания титула он не встречался с такими борцами как Мераб и рюкзаками как Стерлинг. А когда сам пытался бороться (как в бою с омейли) были видны огромные дыры в его атакующей игре. Переводы да, у него хорошие, но борьба это не только про переводы
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Мага осторожный
Да, в Дагестане в основном инстинками живут, голову редко включают
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