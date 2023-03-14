Рафаэль Физиев: «Яна отправляют в Дагестан? Он, когда до пояса дошел и всех переехал, никуда же не ездил?»

Легковес UFC Рафаэль Физиев прокомментировал критику за слабые навыки в борьбе.

«200 человек - 200 мнений. Я слышал, что все на Тайгер начинают, вот, Тайгер-Майгер, Тайгер, Тайгер... Ну он, например, до пояса когда дошел, всех переехал, он же никуда не ездил? Ну что мы сейчас все форточку ищем? Что вот это за форточки: «Тайгер, Тайгер». Что за форточки? Здесь другие моменты.

У тебя, бывает, в подготовке все идет идеально, а бывает, все неидеально идет. В Тайгере куча борцов. Куча борцов, которые не хуже тех, с которыми он бы в Дагестане работал. Иногда в Дагестан поедешь, там ребята сильные, молодые, горячие, могут травмировать тебя.

Я по себе говорю, почему туда опасаюсь ехать? Потому что много горячих ребят будут хотеть меня побороть, показать себя. Этим самым возможно меня травмируют, подготовку хуже сделают. Я бы не сказал, что в Тайгере проблема, он же до пояса в Тайгере дошел», – сказал Физиев.

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