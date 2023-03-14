Рафаэль Физиев: «У Яна были две серьезные травмы по ходу подготовки к бою с Двалишвили»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Мераб Двалишвили Рафаэль Физиев Петр Ян – Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Легковес UFC Рафаэль Физиев сообщил, что Петр Ян к бою с Мерабом Двалишвили подошел с двумя травмами.

В прошлые выходные россиянин проиграл грузину единогласным решением судей на UFC Fight Night 221.

«У Пети были две серьезные травмы по ходу подготовки. Была травмирована нога, про вторую не хочу говорить. Захочет - сам расскажет. Мы же не будем говорить об этом, потому что все потом скажут, что мы оправдываемся.

Вышел – подрался. Даже может целесообразнее было бы отказаться от боя. Но он решил всем праздник устроить, дать зрелище», – сказал Физиев.

Ян намекнул на травму, полученную перед боем: «Ни двигаться, ни бить я не мог»

Ян проиграл из-за безыдейности, страдающей ударки и дыр в психологии. Ему нужен тренер

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13 комментариев

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Алекс Ну
Таким зрелищем только карьеру себе подпортил. Очень необдуманное решение, выходить на бой с травмами. На что он надеялся непонятно.
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madjer163
Надо было отказаться от боя
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заратустра-будрайтис
Пусть напишет грустную песню
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Bleffinho
Это вопиющий непрофессионализм выходить с травмами. Он этим подставил очень многих и в первую очередь тех, кто в него верил. Это только усугубляет его поражение. Если не готов на 100 процентов - не выходи и не позорься
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Bosniec
Логично, что в таком случае нужно было не выходить на бой? Но вышел и опозорился...
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Фрэнк Канистра
Праздник он дал только Мерабу)) зрелище тоже было так себе) 5 раундов в роли груши против безударного борцухи - зрелище, мягко говоря, на любителя)
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wshnmn
Не люблю я эти отмазки, если есть травмы не выходи на бой. На, что он надеялся ? Авось повезёт?
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Ussaev M
хотел дать зрелище а получилось избиение и дал разочарование своим болельщикам
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Саламбек Алаев
Ответ hh88_88
Фергюсон и Хабиб смеются насчёт отмены боя по поводу травмы.
Был бы менеджмент Яна хотя бы на половину умён как менеджмент Хабиба , он был бы доминирующим чемпионом с несколькими защитами . Все таки Хабиб , Ян и Забит были самыми талантливыми бойцами с невероятным уровнем прогресса походу карьеры. Ян словно остановился в развитии
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napoli_14
Зрелище так зрелище устроил, конечно...
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hh88_88
Фергюсон и Хабиб смеются насчёт отмены боя по поводу травмы.
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JohnySPB
Мы не будем говорить об этом...
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повидло
Да уж, зрелище дал так дал.
+9
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