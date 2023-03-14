Рафаэль Физиев: «У Яна были две серьезные травмы по ходу подготовки к бою с Двалишвили»

Легковес UFC Рафаэль Физиев сообщил, что к бою с подошел с двумя травмами.

В прошлые выходные россиянин проиграл грузину единогласным решением судей на UFC Fight Night 221.

«У Пети были две серьезные травмы по ходу подготовки. Была травмирована нога, про вторую не хочу говорить. Захочет - сам расскажет. Мы же не будем говорить об этом, потому что все потом скажут, что мы оправдываемся.

Вышел – подрался. Даже может целесообразнее было бы отказаться от боя. Но он решил всем праздник устроить, дать зрелище», – сказал Физиев.

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