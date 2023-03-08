Алексей Кудин: «Александр Емельяненко мотивирует меня не стать таким, как он, а тренироваться в 45 лет»

Теги Александр Емельяненко MMA тяжелый вес (MMA) Алексей Кудин Бокс/MMA/UFC

Бывший боец М-1 Алексей Кудин прокомментировал форму Александра Емельяненко.

«Мне кажется, Александр Емельяненко вообще не готовится к своим поединкам, ведет неправильный образ жизни. Может быть, выпивает, ходит на ночные дискотеки.

Я вижу в нем спад, хотя считал его очень талантливым бойцом. Расстраивает ли меня это? Наоборот, мотивирует. Мотивирует не стать таким, а тренироваться в 45 лет. И, если позволит здоровье, в 50 лет выйти и боксировать, показав пример молодым.

Стоит ли Александру продолжать карьеру? Все в его руках. Если Емельяненко захочет, то он может потренироваться год, восстановиться, уйти от мирских утех и гулянок. Просто уехать на хорошие длительные сборы и выйти абсолютно новым человеком. Я всегда вижу в людях хорошее, пока они не докажут обратное», – сказал Кудин.

Боец ММА Алексей Кудин вышел на свободу. В 2021-м его осудили за участие в акциях протеста в Беларуси

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1 комментарий

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Andrew Petrov
Емеля бил с Емелей пили:Емеля пил-Емелю били ...
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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