UFC 286 – все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

18 марта в Лондоне состоится турнир UFC 286. В главном событии вечера пройдет поединок между и за титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

Где и во сколько смотреть UFC 286?

Турнир начнется в 20:00 по московскому времени. Основной кард стартует не раньше 00:00. Посмотреть турнир можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass.

Кард UFC 286

Помимо Эдвардса и Усмана в Лондоне подерутся: