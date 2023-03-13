UFC 286 – все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги UFC полусредний вес (MMA) Джастин Гейджи Леон Эдвардс Гуннар Нельсон Камару Усман Роман Долидзе Рафаэль Физиев Марвин Веттори Мухаммад Мокаев Усман - Эдвардс UFC 286 Бокс/MMA/UFC

18 марта в Лондоне состоится турнир UFC 286. В главном событии вечера пройдет поединок между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом за титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

Где и во сколько смотреть UFC 286?

Турнир начнется в 20:00 по московскому времени. Основной кард стартует не раньше 00:00. Посмотреть турнир можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass.

Кард UFC 286

Помимо Эдвардса и Усмана в Лондоне подерутся:

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2 комментария

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Максим Гергард
Ответ Вася Енотов
Бой Физиева с Гейджи должен быть интереснее главного. Камару скорее всего сведёт все риски к минимуму и мы увидим топтания по стопам и прижимания к клетке.
Вот не соглашусь,думаю Эдвардс будет увереннее себя чувствовать,в прошлом бою было видно зажатасть от Эдвардса,сейчас такого не будет
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Вася Енотов
Бой Физиева с Гейджи должен быть интереснее главного. Камару скорее всего сведёт все риски к минимуму и мы увидим топтания по стопам и прижимания к клетке.
0
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-1
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