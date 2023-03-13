UFC 286 – все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
18 марта в Лондоне состоится турнир UFC 286. В главном событии вечера пройдет поединок между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом за титул чемпиона UFC в полусреднем весе.
Где и во сколько смотреть UFC 286?
Турнир начнется в 20:00 по московскому времени. Основной кард стартует не раньше 00:00. Посмотреть турнир можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass.
Кард UFC 286
Помимо Эдвардса и Усмана в Лондоне подерутся:
- Джастин Гейджи vs Рафаэль Физиев;
- Гуннар Нельсон vs Брайэн Барбарена;
- Дженнифер Майя vs Кесси О’Неилл;
- Марвин Веттори vs Роман Долидзе;
- Мухаммад Мокаев vs Джафэл Фильо.
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