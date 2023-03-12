Губерниев – о победе Тима Цзю: «Он за кого бьется? За Австралию. Можно порадоваться за эту страну»

Теги Дмитрий Губерниев Тимофей Цзю бокс Тони Харрисон Бокс/MMA/UFC

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу Тима Цзю над Тони Харрисоном в бою за титул временного чемпиона WBO в первом среднем весе.

«Он за кого бьется? За Австралию. Можно порадоваться за эту страну и за младшего Цзю. Мы тут причем? Бьется – молодец!» – сказал Губерниев.

Цзю нокаутировал Харрисона в девятом раунде.

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11 комментариев

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phipw4htai
Согласен
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Лютый альбинос
Ответ [ADO]
Ну, в общем все верно сказал. Не очень понятно какого лешего тупые журналюги лезут за комментариями по поводу Цзю к российским гражданам. Задавали бы свои вопросы австралийцам. Какое отношение этот молодой человек имеет к России?
Ну как бы у Тимофея есть и российское гражданство.
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AVKU
Почему все должны выступать за кого-то? Тем более, в индивидуальных видах спорта на профессиональном уровне. Там выступают за себя и за деньги. Причём здесь мы и младший Цзю? Притом, что он Цзю, что он русскоязычный и с корнями из России. Но дело каждого, не хочешь, не ешь.
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Бабай Бабаев
В Австралии очень большая российская община состоящая из правильных людей Дальнего Востока, политиков, губернаторского окружения, рыбной мафии, ФСБшеников и всяких сомнительных гешефтмахеров. Так чего Цзю не жить там? Или думаете, что он с радостью променяет солнечную и теплую Австралию на серо-панельный рай гигантских человейников Москвы?
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Фарит Абдрашитов
А ещё Тиму хоть не стыдно, что не соотечественник с тобой Губа!
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Johnny Walker
Проффесиональные боксёры и ММАшники бьются за себя, пора бы уже это понять и не вмешивать страны.
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Bembi14
очень ценное мнение охранника из казино (без предубеждений к данной профессии)
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[ADO]
Ну, в общем все верно сказал. Не очень понятно какого лешего тупые журналюги лезут за комментариями по поводу Цзю к российским гражданам. Задавали бы свои вопросы австралийцам. Какое отношение этот молодой человек имеет к России?
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Dinamik1
У Австралии в приоритети Цзю они им гордятся а у нас губер сплетник гнилой и наша власть его поддерживает.
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shahmur
Правильно делает, что бьется за нормальную страну.
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Maksat Nurgaliev
Губашлеп
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