Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу Тима Цзю над в бою за титул временного чемпиона WBO в первом среднем весе.

«Он за кого бьется? За Австралию. Можно порадоваться за эту страну и за младшего Цзю. Мы тут причем? Бьется – молодец!» – сказал Губерниев.

Цзю нокаутировал Харрисона в девятом раунде.

Цзю – после победы над Харрисоном: «Как меня зовут, мать вашу? Я иду за Чарло»

Почему Тим Цзю выступает за Австралию? Называл переезд в Москву жизнью мажора и поддерживал Путина на акции казаков