Губерниев – о победе Тима Цзю: «Он за кого бьется? За Австралию. Можно порадоваться за эту страну»
Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу Тима Цзю над Тони Харрисоном в бою за титул временного чемпиона WBO в первом среднем весе.
«Он за кого бьется? За Австралию. Можно порадоваться за эту страну и за младшего Цзю. Мы тут причем? Бьется – молодец!» – сказал Губерниев.
Цзю нокаутировал Харрисона в девятом раунде.
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