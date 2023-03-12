В ночь с 18 на 19 марта 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 286. Бойцовский вечер будет проведен на арене «O2 Arena» в Лондоне, Великобритания. В главном событии состоится схватка между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом. Бойцам предстоит сразиться за титул чемпиона по версии UFC в полусреднем весе.

Как смотреть UFC 286

ранние прелимы начнутся в 20:00 по мск

прелимы в 22:00 по мск

начало основного карда в 00:00 по мск

трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)

на телеканале Матч Боец!

UFC Fight Pass (весь турнир)

Кард UFC 286