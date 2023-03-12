Смотреть все бои UFC 286 Усман — Эдвардс 3, как и где посмотреть прямую трансляцию боев 18, 19 марта

Теги UFC Усман - Эдвардс UFC 286 Физиев - Гейджи Бокс/MMA/UFC

В ночь с 18 на 19 марта 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 286. Бойцовский вечер будет проведен на арене «O2 Arena» в Лондоне, Великобритания. В главном событии состоится схватка между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом. Бойцам предстоит сразиться за титул чемпиона по версии UFC в полусреднем весе.

Как смотреть UFC 286

  • ранние прелимы начнутся в 20:00 по мск
  • прелимы в 22:00 по мск
  • начало основного карда в 00:00 по мск
  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)

Кард UFC 286

  • Леон Эдвардс vs Камару Усман
  • Джастин Гейджи vs Рафаэль Физиев
  • Гуннар Нельсон vs Брайэн Барбарена
  • Дженнифер Майя vs Кесси О’Неилл
  • Марвин Веттори vs Роман Долидзе
  • Джек Шор vs Макван Амирхани
  • Крис Данкан vs Омар Моралес
  • Сэм Паттерсон vs Янал Ашмоз
  • Мухаммад Мокаев vs Джафэл Фильо
  • Лерон Мёрфи vs Габриэль Сантос
  • Кристиан Данкан vs Душко Тодорович
  • Джейк Хадли vs Малколм Гордон
  • Джоанн Калдервуд vs Лоана Каролина
  • Джай Герберт vs Людовит Клайн
  • Джулиана Миллер vs Вероника Маседо

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