Смотреть все бои UFC 286 Усман — Эдвардс 3, как и где посмотреть прямую трансляцию боев 18, 19 марта
В ночь с 18 на 19 марта 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 286. Бойцовский вечер будет проведен на арене «O2 Arena» в Лондоне, Великобритания. В главном событии состоится схватка между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом. Бойцам предстоит сразиться за титул чемпиона по версии UFC в полусреднем весе.
Как смотреть UFC 286
- ранние прелимы начнутся в 20:00 по мск
- прелимы в 22:00 по мск
- начало основного карда в 00:00 по мск
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
Кард UFC 286
- Леон Эдвардс vs Камару Усман
- Джастин Гейджи vs Рафаэль Физиев
- Гуннар Нельсон vs Брайэн Барбарена
- Дженнифер Майя vs Кесси О’Неилл
- Марвин Веттори vs Роман Долидзе
- Джек Шор vs Макван Амирхани
- Крис Данкан vs Омар Моралес
- Сэм Паттерсон vs Янал Ашмоз
- Мухаммад Мокаев vs Джафэл Фильо
- Лерон Мёрфи vs Габриэль Сантос
- Кристиан Данкан vs Душко Тодорович
- Джейк Хадли vs Малколм Гордон
- Джоанн Калдервуд vs Лоана Каролина
- Джай Герберт vs Людовит Клайн
- Джулиана Миллер vs Вероника Маседо
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