Усман Нурмагомедов: «Победа над Хендерсоном будет полезна для моего резюме»

Теги MMA легкий вес (MMA) Bellator Бенсон Хендерсон Усман Нурмагомедов Bellator 292 Нурмагомедов - Хендерсон Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов поделился ожиданиями от боя с Беном Хендерсоном в четвертьфинале Гран-при.

«Я всегда фокусируюсь на следующем противнике. Я никогда не планирую заранее. Я никогда не смотрю за спины своих противников.

В этом случае Бенсон – отличный соперник. У него большой опыт и он известен. Победа над ним будет полезна для моего резюме», – сказал Нурмагомедов.

Бой Усмана и Хендерсона 11 марта возглавит Bellator 292 в Сан-Хосе.

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1 комментарий

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Aram Ambarsumyan
Конечно Усман победит, здесь даже спорить не надо!
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