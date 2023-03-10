Взвешивание перед Bellator 292: Нурмагомедов тяжелее Хендерсона, Мусаев перевесил Шаблия

9 марта в Сан-Хосе, штат Калифорния, прошла церемония взвешивания участников турнира Bellator 292, который состоится в ночь на 11 марта.

Чемпион легкого веса оказался тяжелее . Россиянин показал на весах 70,22 кг, американец – 70,12 кг.

В соглавном событии состоится бой Тофика Мусаева и . Вес Мусаева – 70,3 кг, Шаблий показал на весах 70,03 кг.

Результаты взвешивания:

Валентин Молдавский (107,68) – Линтон Вассел (108,59)

Майкл Пейдж (77,47) – Гоити Ямаучи (77,38)

Энрике Барзола (65,86) – Эрик Перес (65,95)

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