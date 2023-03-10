Геннадий Головкин освободил титул чемпиона мира по версии WBA
Казахстанский боксер Геннадий Головкин отказался от чемпионского титула WBA в средней весовой категории. Об этом Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) сообщила в социальных сетях.
«Казахстанец Геннадий Головкин официально отказался от титула чемпиона мира и не будет участвовать в обязательном поединке, назначенном комитетом WBA.
В среднем весе остался только один чемпион – кубинец Эрисланди Лара», – говорится в заявлении.
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