WBA обязала Головкина встретиться с Ларой

Казахстанец Геннадий Головкин владеет главным титулом WBA в среднем весе, а кубинец – регулярным. У сторон есть 30 дней на переговоры – до 23 октября, после чего будут назначены промоутерские торги.

Головкин запрашивал специальное разрешение у WBA для боя с Канело во втором среднем весе, поэтому он не может получить еще одну отсрочку – с Ларой. По регламенту WBA бой должен состояться в течение 120 дней.

39-летний Лара имеет 29 побед (17 нокаутов) при 3 поражениях и 3 ничьих.

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