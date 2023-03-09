Тим Цзю – про бой с Харрисоном: «Он пожалеет, что это не UFC. Он захочет постучать»

Австралийский боксер поделился ожиданиями от боя с американцем .

«Если бой продлится больше четырех раундов, у него будут проблемы. Моя цель – схватить его за шею, затащить в океан и просто позволить ему утонуть – утопить его.

Все начнется с первого раунда, ему не будет хватать воздуха. Он захочет постучать. Он пожалеет, что это не UFC.

Он высокий, но мои спарринг-партнеры намного выше. Он выглядит хрупким. Я спарринговал с большими, сильными, неуязвимыми парнями, а он выглядит так, будто я могу разорвать его пополам.

У него превосходные навыки: хороший джеб, движение, его трудно ударить, он скользкий и быстро двигается. С таким противником я еще не сталкивался.

Я не недооцениваю его. Это будет тяжелый бой. Я знаю это. У него навыки лучше, чем у Чарло», – считает Цзю.

Бой Цзю и Харрисона за звание временного чемпиона WBA в первом среднем весе состоится 12 марта в Сиднее.

Тим Цзю вдохновляется Роналду: «Он не боксер, но настоящий профессионал во всем. Мой отец вел армейский образ жизни, у меня все вдвое строже»