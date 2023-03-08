Глава RCC Boxing не согласен с решением судей в бое Штырков – Исмаилов: «Было ближе к ничьей»

Теги Герман Титов MMA полутяжелый вес (MMA) бокс Иван Штырков Магомед Исмаилов RCC Магомед Исмаилов – Иван Штырков Бокс/MMA/UFC

Гендиректор RCC Boxing Promotion Герман Титов поделился впечатлениями от боя Ивана Штыркова и Магомеда Исмаилова в Екатеринбурге.

Шестираундовый поединок по правилам бокса закончился победой Исмаилова решением большинства судей.

«Я вполне доволен боем. Ваня выдавал такие чисто боксерские комбинации. Видно, что он готовился. Результат – я не согласен. Было ближе к ничьей.

Один судья там насудил все шесть раундов, но всякое бывает, и судьи ошибаются. Понятно, что у них свое мнение, у меня свое.

Для обоих это хороший опыт именно в боксе, и Ваня меня удивил. Если он пойдет дальше, то будет еще интересней», – сказал Титов.

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2 комментария

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Джон Джонон
Ближе к ничьей, если сравнивать объём химии в обоих спортсменах..
Но всё-таки, в маге её было больше.. поэтому, он и победил..
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Kanan Jarrus
ого, оказывается, этот его химический цирк уже состоялся
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