Глава RCC Boxing не согласен с решением судей в бое Штырков – Исмаилов: «Было ближе к ничьей»
Гендиректор RCC Boxing Promotion Герман Титов поделился впечатлениями от боя Ивана Штыркова и Магомеда Исмаилова в Екатеринбурге.
Шестираундовый поединок по правилам бокса закончился победой Исмаилова решением большинства судей.
«Я вполне доволен боем. Ваня выдавал такие чисто боксерские комбинации. Видно, что он готовился. Результат – я не согласен. Было ближе к ничьей.
Один судья там насудил все шесть раундов, но всякое бывает, и судьи ошибаются. Понятно, что у них свое мнение, у меня свое.
Для обоих это хороший опыт именно в боксе, и Ваня меня удивил. Если он пойдет дальше, то будет еще интересней», – сказал Титов.
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Но всё-таки, в маге её было больше.. поэтому, он и победил..