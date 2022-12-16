Долидзе – о поединке с Веттори: «Как только мне предложили, сразу возникло желание сразиться»

Рейтинговый средневес UFC Роман Долидзе поделился мнением о поединке с Марвином Веттори, с которым грузинский боец встретится с Марвином Веттори в ночь на 19 марта на UFC 286.

«Как только мне сказали, что UFC предлагает бой с Марвином, я ни секунды не сомневался, сразу же возникло большое желание сразиться.

Я понимаю, насколько это большая возможность, так что мы готовы. Веттори, конечно же, хороший соперник, но в UFC все хорошие спортсмены», – сказал Долидзе.

Долидзе объяснил вызов Чимаева: «Я уважаю его, он хороший человек. Но если драться с ноунеймами, будешь ноунеймом»

Долидзе вызвал на бой Чимаева: «Я уже в топ-10 и готов к этому поединку»