Штырков – про бой с Исмаиловым: «Мой гонорар будет меньше, чем у Шлеменко»

Российский боец сообщил, что за бой с получит меньше .

Бой по правилам бокса между бойцами состоится 7 марта в Екатеринбурге.

«Наш поединок возглавит боксерский вечер. Никакой мести или желания реванша. Это другой вид спорта, а значит и другое противостояние!

Договорились на шесть раундов в первом тяжелом весе. Могу сказать, что мой гонорар будет меньше, чем был у Александра Шлеменко, а значит и общий бюджет поединка будет меньше, чем в последнем бою Исмаилова», – сказал Штырков.

Исмаилов – про бой с Штырковым: «7 марта в Екатеринбурге будет химический взрыв»

Кудряшов – про бой с Штырковым: «У Вани будут большие проблемы – после первых ударов он скажет, что с него хватит, что он немного ошибся»