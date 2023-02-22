Штырков – про бой с Исмаиловым: «Мой гонорар будет меньше, чем у Шлеменко»
Российский боец Иван Штырков сообщил, что за бой с Магомедом Исмаиловым получит меньше Александра Шлеменко.
Бой по правилам бокса между бойцами состоится 7 марта в Екатеринбурге.
«Наш поединок возглавит боксерский вечер. Никакой мести или желания реванша. Это другой вид спорта, а значит и другое противостояние!
Договорились на шесть раундов в первом тяжелом весе. Могу сказать, что мой гонорар будет меньше, чем был у Александра Шлеменко, а значит и общий бюджет поединка будет меньше, чем в последнем бою Исмаилова», – сказал Штырков.
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цирк 🤡