Штырков – про бой с Исмаиловым: «Мой гонорар будет меньше, чем у Шлеменко»

Теги MMA Александр Шлеменко полутяжелый вес (MMA) бокс Иван Штырков Магомед Исмаилов Магомед Исмаилов - Иван Штырков Бокс/MMA/UFC

Российский боец Иван Штырков сообщил, что за бой с Магомедом Исмаиловым получит меньше Александра Шлеменко.

Бой по правилам бокса между бойцами состоится 7 марта в Екатеринбурге.

«Наш поединок возглавит боксерский вечер. Никакой мести или желания реванша. Это другой вид спорта, а значит и другое противостояние!

Договорились на шесть раундов в первом тяжелом весе. Могу сказать, что мой гонорар будет меньше, чем был у Александра Шлеменко, а значит и общий бюджет поединка будет меньше, чем в последнем бою Исмаилова», – сказал Штырков.

Исмаилов – про бой с Штырковым: «7 марта в Екатеринбурге будет химический взрыв»

Кудряшов – про бой с Штырковым: «У Вани будут большие проблемы – после первых ударов он скажет, что с него хватит, что он немного ошибся»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanan Jarrus
но больше чем у условных яира или физиева
цирк 🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий