«Петр заряжен наказать его, набить ему лицо». Друг Яна – про бой с Двалишвили

Ильяс Хамзин, спарринг-партнер бывшего чемпиона UFC Петра Яна, рассказал о настрое российского бойца перед боем с .

«Сейчас у Петра настрой поменялся. Он мне нравится. Голод вернулся. Здесь даже больше не голод. Это No Mercy будет. Безжалостный. Тот, кто начинал свой путь. Ему сейчас есть за что бороться, он всё переосмыслил. Мы увидим не Петю, а No Mercy.

Мераб эти все гадости грузит, говорит. Не нужно распыляться на это. А здесь больше личный момент. Чисто наказать засранца! Просто негодяй. Что у тебя, ума не хватает или мозгов – нормальный трэш-ток сделать? Или на уважении выйди и подерись. Давай выясним, кто из нас сильнее. А не вот это вот – Россия – Грузия. Ну, это его дело. Петр заряжен чисто выйти и наказать его, набить ему лицо», – сказал Хамзин.

Бой Яна и Двалишвили 12 марта возглавит UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, штат Невада.

Двалишвили – про бой с Яном: «Хотим мы этого или нет, но это Россия против Грузии. Петр – хороший, но глупый боец»