Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс прокомментировал победу над .

«Спасибо Всевышнему. Всю неделю чувствовал себя таким сильным. Чувствовал, как вы молились за меня. Я много работал ради этого момента.

Я был верен своей цели, я тренировался очень усердно. Благодарю мою семью, невесту, членов команды.

Я знал, что если мне удастся его перевести, то это будет мой день. Я с 12 лет занимаюсь борьбой и понял, что все в моих руках, когда получилось его прижать», – сказал Джонс.

Джон Джонс вернулся в октагон спустя три года – и задушил Гана за две минуты!