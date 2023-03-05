Джонс – про победу над Ганом: «Всю неделю чувствовал себя таким сильным»
Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс прокомментировал победу над Сирилом Ганом.
«Спасибо Всевышнему. Всю неделю чувствовал себя таким сильным. Чувствовал, как вы молились за меня. Я много работал ради этого момента.
Я был верен своей цели, я тренировался очень усердно. Благодарю мою семью, невесту, членов команды.
Я знал, что если мне удастся его перевести, то это будет мой день. Я с 12 лет занимаюсь борьбой и понял, что все в моих руках, когда получилось его прижать», – сказал Джонс.
Джон Джонс вернулся в октагон спустя три года – и задушил Гана за две минуты!
з.ы для тех кто верит в договорняк, вспомните, что Нгану Гана в контроль забирал. Джонс же всегда боролся что дурной