Джонс – про победу над Ганом: «Всю неделю чувствовал себя таким сильным»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Сирил Ган UFC 285 Джонс – Ган Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс прокомментировал победу над Сирилом Ганом.

«Спасибо Всевышнему. Всю неделю чувствовал себя таким сильным. Чувствовал, как вы молились за меня. Я много работал ради этого момента.

Я был верен своей цели, я тренировался очень усердно. Благодарю мою семью, невесту, членов команды.

Я знал, что если мне удастся его перевести, то это будет мой день. Я с 12 лет занимаюсь борьбой и понял, что все в моих руках, когда получилось его прижать», – сказал Джонс.

Джон Джонс вернулся в октагон спустя три года – и задушил Гана за две минуты!

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41 комментарий

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SiberMK
Кмк сейчас Бонсу доставить проблемы может лишь Блейдс. Стипе уже староват и изношен боями, ну и простой долгий. Павлович в борьбе тоже нулина в сравнении с Джонсом. Ах да, Аспинелл может ещё Бонса напрячь
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KUZMICH
Человек, который не следит за UFC, посмотрит этот бой и офигеет конечно. И это главное событие MMA? Какие-то полуголые здоровые мужики ползают и обнимаются весь бой. Вот это зрелище конечно.
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Aram Ambarsumyan
Честно я просто в шоке от боя!
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МИХАЛЫЧ
Ответ Вася Енотов
Джонс хорош, но дышал как-то тяжело, после неполного раунда. Хотелось бы посмотреть его в более длительном поединке. И вообще интересно, сможет ли кто-то в этом весе создать ему проблемы. Полагаю Павловича(при всем уважении) он точно также бы легко скушал.
Кто твою ахинею плюсует,, просто "божественная" аналитика
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BananaMantana
Ответ Бауржан Тазабеков
мясистый в 5 раз дольше выходил в клетку , чем выступал в ней , а потом танцевал столько же времени сколько и провёл в бою😄
Широкие кости теперь )
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Максим Ачкасов
Ответ goonerfromRussia
Насколько силён Джонс никто не знает. Нельзя сделать выводы за половину раунда с единицами технических действий.
Можно сделать вывод, что Джонс может закончить бой уже в первой раунде .
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любовник_твоей_мамки
Ответ Евгений Савин
ТЫ КТО ТАКОЙ ЧТОБЫ РАССУЖДАТЬ ЧТО НАДО БЫЛО А ЧТО НЕТ ОСЁЛ ГОРНЫЙ
ставка не зашла ЧТОЛЕ??7
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Максим Ачкасов
Ответ Максим Прокофьев
Полное разочарование. Это не был бой двух лучших бойцов элитной серии. Если всё дело в допинге и это его им так не хватает для бойцовской формы, агрессии и мощных боёв, то верните допинг, пусть едят как раньше и радуют зрителя, но такие унылые бои нафиг никому не нужны. И уж постыдился бы кривлятся после такой "победы". Ганн тоже хорош, мешок мешком
Что за бред? Постыдиться кривляться после такой победы.За 53 секунды вынес одного из лучшего сейчас в тяжёлом весе, что не так в этой офигенной для него победе?
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goonerfromRussia
Ответ Ермолов генерал
Это не Ган был не готов к борьбе, это Джонс оказался слишком силён для Гана.
Насколько силён Джонс никто не знает. Нельзя сделать выводы за половину раунда с единицами технических действий.
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Максим Прокофьев
Ответ whoisme
Ну что ж пока еще величайший тяж в истории и ГОАТ летом. Победителю Павлович-Блейдс думаю подсунут Гана, так как до следующей зимы простой у претендента большой будет. Что ж, ждем. з.ы для тех кто верит в договорняк, вспомните, что Нгану Гана в контроль забирал. Джонс же всегда боролся что дурной
Вот этот и расстраивает, по 1 бою в год делают, а 2 это уже праздник какой-то. Хотя раньше никому не мешало и 4-5 раз пояс защитить либо в турнире побиться. Потом отмазы пойдут что он старый потому и проиграл и т. д.
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Максим Прокофьев
Ответ Андрей Макаров
Джонс безусловно GOAT, но по этому бою так и не понял как он будет выглядеть на чуть более долгой дистанции)
Считаешь что оппозиция была топовая чтоб делать такие заключения? Француз походу перебздел и потерялся, либо тупо отдался по каким то иным причинам, но боя не дал.
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Максим Прокофьев
Полное разочарование. Это не был бой двух лучших бойцов элитной серии. Если всё дело в допинге и это его им так не хватает для бойцовской формы, агрессии и мощных боёв, то верните допинг, пусть едят как раньше и радуют зрителя, но такие унылые бои нафиг никому не нужны. И уж постыдился бы кривлятся после такой "победы". Ганн тоже хорош, мешок мешком
+4
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San9
Ответ Ussaev M
Миочич какой то потерянный. Не думаю что даст бой Джонсу. Нганну был бы идеальным вариантом. Думаю у Павловича тоже есть шансы если борьбу подтянет.
Бой с Блэйдсом покажет шансы Павловича в борьбе
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Ермолов генерал
Ответ МИХАЛЫЧ
Специалисты и эксперты спортса соснули
Они всегда так делают) Может им это нравиться?)))
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PatologoanatoM
Есть у кого вопросы кто p4p #1? Когда новый чемпион в 2ух весовых в здании
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Ермолов генерал
Ответ goonerfromRussia
Джонс выглядел так будто неделю бухал, заедая шавухой. Хз почему. Не его весовая, наверное. Но то, что Ган был настолько не готов к самому очевидному, к борьбе - это удивительно. Короче, совсем не понятно, что Джонс сейчас из себя представляет
Это не Ган был не готов к борьбе, это Джонс оказался слишком силён для Гана.
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Евгений Савин
Ответ Гекдениз Кардениз
Надо было мешка этого Серила с октагон а выкинуть и сразу устроить бой с Миочичем
ТЫ КТО ТАКОЙ ЧТОБЫ РАССУЖДАТЬ ЧТО НАДО БЫЛО А ЧТО НЕТ ОСЁЛ ГОРНЫЙ
+8
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Бауржан Тазабеков
Ответ Вася Енотов
Джонс хорош, но дышал как-то тяжело, после неполного раунда. Хотелось бы посмотреть его в более длительном поединке. И вообще интересно, сможет ли кто-то в этом весе создать ему проблемы. Полагаю Павловича(при всем уважении) он точно также бы легко скушал.
это после танца он так задышал
+2
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Гекдениз Кардениз
Надо было мешка этого Серила с октагон а выкинуть и сразу устроить бой с Миочичем
+3
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goonerfromRussia
Джонс выглядел так будто неделю бухал, заедая шавухой. Хз почему. Не его весовая, наверное. Но то, что Ган был настолько не готов к самому очевидному, к борьбе - это удивительно. Короче, совсем не понятно, что Джонс сейчас из себя представляет
+3
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Константин
Ответ Гекдениз Кардениз
Павлуша мощный и с характером , Ган это мешок для битв с не топами
Есть ощущение, что после такого скоротечного боя, Гану очень быстро устроят бой и возможно с тем же Павловичем. Все равно Джонсу решили скальп Миочича отдать
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Большое сердце Неймара
G.O.A.T
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Гекдениз Кардениз
Сирил обСерился
+1
-1
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whoisme
Ну что ж пока еще величайший тяж в истории и ГОАТ летом. Победителю Павлович-Блейдс думаю подсунут Гана, так как до следующей зимы простой у претендента большой будет. Что ж, ждем.
з.ы для тех кто верит в договорняк, вспомните, что Нгану Гана в контроль забирал. Джонс же всегда боролся что дурной
+3
0
+3
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Ussaev M
Ган до начала боя уже проиграл.
0
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