Тилл – о решении покинуть UFC: «Я должен позаботиться о своем теле»

Теги UFC средний вес (MMA) Роберт Уиттакер Даррен Тилл Дерек Брансон Бокс/MMA/UFC

Бывший средневес UFC Даррен Тилл объяснил, почему решил уйти из организации.

«Последние два года я страдаю от травм. Думаю, что это уже не секрет.

У меня порвана передняя крестообразная связка на правом колене. В бою с Уиттакером я повредил коллатеральную связку, а за восемь недель до поединка с Дереком Брансоном травмировал сразу оба колена. Хуже не бывает.

Я пытался убедить себя, что со мной все хорошо, но на самом деле это не так. Поэтому я должен уйти на пару лет и позаботиться о своем теле. Но я точно вернусь», – заявил Тилл.

Напомним, что на UFC 282 англичанин проиграл Дрикусу Дю Плесси удушающим приемом.

Тилл после проигрыша Дю Плесси: «Я не ухожу на пенсию, но возьму небольшой отпуск»

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1 комментарий

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pasha_t
И сходить в сауну
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