Тилл – о решении покинуть UFC: «Я должен позаботиться о своем теле»

Бывший средневес UFC Даррен Тилл объяснил, почему решил уйти из организации.

«Последние два года я страдаю от травм. Думаю, что это уже не секрет.

У меня порвана передняя крестообразная связка на правом колене. В бою с Уиттакером я повредил коллатеральную связку, а за восемь недель до поединка с Дереком Брансоном травмировал сразу оба колена. Хуже не бывает.

Я пытался убедить себя, что со мной все хорошо, но на самом деле это не так. Поэтому я должен уйти на пару лет и позаботиться о своем теле. Но я точно вернусь», – заявил Тилл.

Напомним, что на UFC 282 англичанин проиграл Дрикусу Дю Плесси удушающим приемом.

Тилл после проигрыша Дю Плесси: «Я не ухожу на пенсию, но возьму небольшой отпуск»