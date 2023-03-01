UFC уволил Зубайру Тухугова и Даррена Тилла (UFC Roster Watch)

Теги UFC Зубайра Тухугов Даррен Тилл Бокс/MMA/UFC

Легковес Зубайра Тухугов и средневес Даррен Тилл больше не числятся в ростере бойцов UFC, сообщает аккаунт UFC Roster Watch.

Тилл дрался в промоушене с 2015 года, провел 12 боев (6 побед, 1 ничья и 5 поражений). Он проиграл три последних боя в UFC.

Тухугов находился в UFC с 2014 года и провел там 9 боев (5 побед, 1 ничья и 3 поражения).

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12 комментариев

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pasha_t
Ответ Los Galácticos
Петухугов запомнился только тем что получил чапалах от Конора )
А как же ten thousand километров
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Вячеслав Тотров
Предполагаю,что Тилл скоро начнет что-то кричать про силу
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Дмитрий Терзи
Странно. Дана говорил, что не собирается увольнять Тилла, мол, нормально с дю Плесси отбился, проиграл, с кем не бывает
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0
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Ермолов генерал
Ответ Кидар
Тилл хорошо начинал, но, походу, нокаут от Масвидаля его надломил.
Пацан к успеху шёл. Не получилось, не фартануло
+1
-1
0
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Ермолов генерал
Правильно сделали что уволили тухлугова
+3
0
+3
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уличный иуда
Лобов-Тухугов на Хардкоре. Подлокотник, сделай этот бой
+8
0
+8
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DanaWhite
Ответ Кидар
Тилл хорошо начинал, но, походу, нокаут от Масвидаля его надломил.
А он еще до сих пор не перспективный?)))
+1
0
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Adilet Abdyramanov
Хардкор и Беллатор ожидает пополнение)
+2
0
+2
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Los Galácticos
Петухугов запомнился только тем что получил чапалах от Конора )
+30
-3
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Montreal
Настоящие горцы не работают !!!
+2
0
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Makhmud Murodovich
Одного точно заслуженна!
+3
-3
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Кидар
Тилл хорошо начинал, но, походу, нокаут от Масвидаля его надломил.
+11
0
+11
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Ермолов генерал
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