UFC уволил Зубайру Тухугова и Даррена Тилла (UFC Roster Watch)

Легковес Зубайра Тухугов и средневес больше не числятся в ростере бойцов UFC, сообщает аккаунт UFC Roster Watch.

Тилл дрался в промоушене с 2015 года, провел 12 боев (6 побед, 1 ничья и 5 поражений). Он проиграл три последних боя в UFC.

Тухугов находился в UFC с 2014 года и провел там 9 боев (5 побед, 1 ничья и 3 поражения).

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