Тилл объяснил уход из UFC: «Я сам попросил уволить меня. Я еще вернусь»

Бывший средневес UFC Даррен Тилл прокомментировал уход из промоушена, о котором стало известно 1 марта.

«Эй, народ, что там происходит? У меня с и Хантером Кэмпбеллом по-прежнему все охрененно.

Я попросил UFC уволить меня, просто чтобы разобраться с некоторым дерьмом в ближайшем будущем.

Они с радостью согласились освободить меня от контракта, и я это ценю. Я никуда не денусь, у меня большие планы, и я еще вернусь», – написал Тилл в соцсетях.

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