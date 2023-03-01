Тилл объяснил уход из UFC: «Я сам попросил уволить меня. Я еще вернусь»

Теги UFC Дана Уайт средний вес (MMA) Даррен Тилл Бокс/MMA/UFC

Бывший средневес UFC Даррен Тилл прокомментировал уход из промоушена, о котором стало известно 1 марта.

«Эй, народ, что там происходит? У меня с Даной Уайтом и Хантером Кэмпбеллом по-прежнему все охрененно.

Я попросил UFC уволить меня, просто чтобы разобраться с некоторым дерьмом в ближайшем будущем.

Они с радостью согласились освободить меня от контракта, и я это ценю. Я никуда не денусь, у меня большие планы, и я еще вернусь», – написал Тилл в соцсетях.

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4 комментария

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RashNomadKazakh
Может Хамзат договорился в ACA его подписать.
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sanek maloi
В российских промоушенах и поп мма не пропадет, платить будут больше, химичь себе на здоровье)
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AVKU
Хочет на время уйти от тестирования на допинг, видимо.
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LNk O
Бедный Тухуговка, одного выкинули на мороз
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