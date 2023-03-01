Тилл объяснил уход из UFC: «Я сам попросил уволить меня. Я еще вернусь»
Бывший средневес UFC Даррен Тилл прокомментировал уход из промоушена, о котором стало известно 1 марта.
«Эй, народ, что там происходит? У меня с Даной Уайтом и Хантером Кэмпбеллом по-прежнему все охрененно.
Я попросил UFC уволить меня, просто чтобы разобраться с некоторым дерьмом в ближайшем будущем.
Они с радостью согласились освободить меня от контракта, и я это ценю. Я никуда не денусь, у меня большие планы, и я еще вернусь», – написал Тилл в соцсетях.
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