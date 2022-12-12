Дю Плесси советует Тиллу вернуться в полусредний вес: «Уважаю его, но он недостаточной сильный и крупный для 84 кг»

Рейтинговый средневес UFC Дрикус Дю Плесси считает, что необходимо поменять весовую категорию.

Напомним, что представитель ЮАР одолел Тилла в поединке на UFC 282, поймав соперника на болевой прием.

«На мой взгляд, Даррен доказал, что он невероятный боец. Но я считаю, если он хочет добиться успеха, ему нужно драться в полусреднем весе.

Я отношусь к нему с огромным уважением, но правда заключается в том, что он недостаточно сильный и недостаточно крупный для среднего дивизиона», – сказал Дю Плесси.

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