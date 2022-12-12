Тилл после проигрыша Дю Плесси: «Я не ухожу на пенсию, но возьму небольшой отпуск»

Рейтинговый средневес UFC Даррен Тилл заявил, что хочет взять паузу в выступлениях. Напомним, что англичанин уступил Дрикусу Дю Плесси на UFC 282.

«Я не ухожу на пенсию, речь не об этом… Когда я в зале спаррингую со всеми этими лучшими парнями, я не знаю, я на самом деле в своей стихии…

Затем, когда я выхожу в октагон, я просто не могу сложить все воедино... Я просто хочу сказать, любите вы меня или ненавидите, извините... Я действительно тренируюсь...

Теперь я не знаю, как поступить правильно... Я думаю, что я возьму небольшой отпуск в UFC... Я не ухожу на пенсию... Я хочу драться в ближайшее время, в следующем году», – сказал Тилл.

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