Мурат Гассиев 3 марта подерется с непобежденным Майклом Балогуном в Армении

Стал известен следующий соперник российского тяжеловеса .

3 марта в Армении Гассиев подерется с американцем Майклом Балогуном на вечере бокса от компаний «Патриот» и «Уралбокспромоушен».

Гассиев одержал 29 побед в 30 поединках, у Балогуна 20 боев и ни одного поражения.

Мурат Гассиев: «Я лучше любого человека знаю, что мне нужно ехать в Америку. В Россию американцы ехать не хотят, европейцы слабые»

Мурат Гассиев: «Я сам знаю, что боксирую с мешками»