Мурат Гассиев 3 марта подерется с непобежденным Майклом Балогуном в Армении
Стал известен следующий соперник российского тяжеловеса Мурата Гассиева.
3 марта в Армении Гассиев подерется с американцем Майклом Балогуном на вечере бокса от компаний «Патриот» и «Уралбокспромоушен».
Гассиев одержал 29 побед в 30 поединках, у Балогуна 20 боев и ни одного поражения.
Мурат Гассиев: «Я лучше любого человека знаю, что мне нужно ехать в Америку. В Россию американцы ехать не хотят, европейцы слабые»
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