Мурат Гассиев 3 марта подерется с непобежденным Майклом Балогуном в Армении

Теги тяжелый вес Мурат Гассиев бокс Бокс/MMA/UFC

Стал известен следующий соперник российского тяжеловеса Мурата Гассиева.

3 марта в Армении Гассиев подерется с американцем Майклом Балогуном на вечере бокса от компаний «Патриот» и «Уралбокспромоушен».

Гассиев одержал 29 побед в 30 поединках, у Балогуна 20 боев и ни одного поражения.

Мурат Гассиев: «Я лучше любого человека знаю, что мне нужно ехать в Америку. В Россию американцы ехать не хотят, европейцы слабые»

Мурат Гассиев: «Я сам знаю, что боксирую с мешками»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий