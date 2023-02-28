Нурулло Алиев бросил вызов Пимблетту: «UFC, Дана Уайт, Шон Шелби, погнали!»
Таджикский боец UFC Нурулло Алиев вызвал на бой британца Пэдди Пимблетта.
«Как насчет моего поединка с Пэдди Пимблеттом? UFC, Дана Уайт, Шон Шелби, погнали!» – написал первый боец UFC из Таджикистана.
В выходные 23-летний Алиев победил решением судей бразильца Рафаэля Алвеса.
«Нурулло!» UFC показал, как болельщики в Таджикистане поддерживали Алиева на стадионе в 3 часа ночи
Он весь хайп свой растерял в ласт бою. И даже не из-за того что судьи ему подарили победу, а из-за того, что он сидел потом на прессухе как напыщенный идиот и строил из себя победителя. Никто не любит такое откровенное вранье -)
парню в детстве слишком много говорили какой он хороший.