Нурулло Алиев бросил вызов Пимблетту: «UFC, Дана Уайт, Шон Шелби, погнали!»

Таджикский боец UFC Нурулло Алиев вызвал на бой британца Пэдди Пимблетта.

«Как насчет моего поединка с Пэдди Пимблеттом? UFC, Дана Уайт, Шон Шелби, погнали!» – написал первый боец UFC из Таджикистана.

В выходные 23-летний Алиев победил решением судей бразильца Рафаэля Алвеса.

«Нурулло!» UFC показал, как болельщики в Таджикистане поддерживали Алиева на стадионе в 3 часа ночи