Нурулло Алиев бросил вызов Пимблетту: «UFC, Дана Уайт, Шон Шелби, погнали!»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Нурулло Алиев Бокс/MMA/UFC

Таджикский боец UFC Нурулло Алиев вызвал на бой британца Пэдди Пимблетта.

«Как насчет моего поединка с Пэдди Пимблеттом? UFC, Дана Уайт, Шон Шелби, погнали!» – написал первый боец UFC из Таджикистана.

В выходные 23-летний Алиев победил решением судей бразильца Рафаэля Алвеса.

«Нурулло!» UFC показал, как болельщики в Таджикистане поддерживали Алиева на стадионе в 3 часа ночи

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6 комментариев

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leppyanen
Ну прям герой, травмированных вызывать на бой
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Денис Романов
пимблетт получил травму и выбыл на полгода
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Oleg Where
Ответ Даулет Абдрахманбек
ЮФС своего хайпого бойца не дадут одеялить ноунейму
Его уже отдали Доберу на износ.
Он весь хайп свой растерял в ласт бою. И даже не из-за того что судьи ему подарили победу, а из-за того, что он сидел потом на прессухе как напыщенный идиот и строил из себя победителя. Никто не любит такое откровенное вранье -)
парню в детстве слишком много говорили какой он хороший.
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Даулет Абдрахманбек
Ответ Buttowski
Нуруло выиграет. Просто раздутый хайп около Пимблета. Имхо последний поединок он прогирал в одну калитку.
ЮФС своего хайпого бойца не дадут одеялить ноунейму
+2
0
+2
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Buttowski
Нуруло выиграет. Просто раздутый хайп около Пимблета. Имхо последний поединок он прогирал в одну калитку.
0
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-1
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Oleg Where
Подожди, сначала его Добер изнасилует. Потом уже тебе дадут поиграться.
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-1
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