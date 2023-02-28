Президент AMC Fight Night о Казахстане: «Поездка в Казахстан для меня всегда радость»

Теги MMA AMC Fight Nights Камил Гаджиев Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Президент AMC Fight Night Камил Гаджиев высказался о поездки в Казахстан, где сегодня он встретится с бойцами ММА и болельщиками:

«Поездка в Казахстан для меня – это всегда радость. Если еще и по делу, так радость вдвойне. На этот раз мы с каналом «Удар» организовали встречу в формате Public Talk Разговор пойдет о спорте в целом, мма в частности, спортивном маркетинге, PR и менеджменте. На «не спортивные» темы тоже поговорим конечно!»

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