Ислам Махачев: «В UFC забыли мое имя? Сейчас они точно его выучили»

Чемпион UFC легком весе прокомментировал инцидент на пресс-конференции, по ходу которой президент промоушена забыл его имя.

«Медиа раздули этот момент, но я ничего в этом не увидел. Для ринг-анонсеров до сих пор сложно произносить кавказские фамилии – приходят в раздевалке и спрашивают, как правильно. Но сейчас они точно выучили мое имя», – сказал Махачев в эфире «Матч ТВ».

На UFC 284 в австралийском Перте Махачев победил единогласным решением судей.

Махачев – про второе место в рейтинге UFC: «Может, они хотят раскачать таким образом реванш с Волкановски. Меня это не парит – пояс у меня»