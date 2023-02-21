Ислам Махачев: «В UFC забыли мое имя? Сейчас они точно его выучили»

Теги UFC Дана Уайт MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC легком весе Ислам Махачев прокомментировал инцидент на пресс-конференции, по ходу которой президент промоушена Дана Уайт забыл его имя.

«Медиа раздули этот момент, но я ничего в этом не увидел. Для ринг-анонсеров до сих пор сложно произносить кавказские фамилии – приходят в раздевалке и спрашивают, как правильно. Но сейчас они точно выучили мое имя», – сказал Махачев в эфире «Матч ТВ».

На UFC 284 в австралийском Перте Махачев победил Алекса Волкановски единогласным решением судей.

Махачев – про второе место в рейтинге UFC: «Может, они хотят раскачать таким образом реванш с Волкановски. Меня это не парит – пояс у меня»

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