Ислам Махачев: «В UFC забыли мое имя? Сейчас они точно его выучили»
Чемпион UFC легком весе Ислам Махачев прокомментировал инцидент на пресс-конференции, по ходу которой президент промоушена Дана Уайт забыл его имя.
«Медиа раздули этот момент, но я ничего в этом не увидел. Для ринг-анонсеров до сих пор сложно произносить кавказские фамилии – приходят в раздевалке и спрашивают, как правильно. Но сейчас они точно выучили мое имя», – сказал Махачев в эфире «Матч ТВ».
На UFC 284 в австралийском Перте Махачев победил Алекса Волкановски единогласным решением судей.
Махачев – про второе место в рейтинге UFC: «Может, они хотят раскачать таким образом реванш с Волкановски. Меня это не парит – пояс у меня»
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