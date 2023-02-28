Обвиняемый в домогательствах к 5-летнему сыну Веласкеса предстанет перед судом

Гарри Гуларте, обвиняемый в растлении пятилетнего сына экс-чемпиона UFC в тяжелом весе , предстанет перед судом.

Как сообщает MMA Junkie, это стало возможным после того, как мальчик публично обвинил Гуларте во время ключевого предварительного слушания в понедельник.

44-летний Гуларте был обвинен в феврале 2022 года по уголовному делу о развратных действиях с несовершеннолетним в возрасте до 14 лет. Предположительно, это был Кейн Веласкес-младший, которому на тот момент было 4 года.

В июне прошлого года Гуларте признал вину. Веласкес был арестован в марте в связи с покушением на убийство обвиняемого. Экс-чемпиона UFC отпустили под залог в 1 млн долларов в конце 2022-го.

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