Обвиняемый в домогательствах к 5-летнему сыну Веласкеса предстанет перед судом

Теги происшествия UFC MMA тяжелый вес (MMA) Кейн Веласкес Бокс/MMA/UFC

Гарри Гуларте, обвиняемый в растлении пятилетнего сына экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Кейна Веласкеса, предстанет перед судом.

Как сообщает MMA Junkie, это стало возможным после того, как мальчик публично обвинил Гуларте во время ключевого предварительного слушания в понедельник.

44-летний Гуларте был обвинен в феврале 2022 года по уголовному делу о развратных действиях с несовершеннолетним в возрасте до 14 лет. Предположительно, это был Кейн Веласкес-младший, которому на тот момент было 4 года.

В июне прошлого года Гуларте признал вину. Веласкес был арестован в марте в связи с покушением на убийство обвиняемого. Экс-чемпиона UFC отпустили под залог в 1 млн долларов в конце 2022-го.

Хабиб поддержал экс-чемпиона UFC, который расстрелял обвиняемого в педофилии. Веласкесу грозит пожизненный срок

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1 комментарий

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Johnny Walker
Когда суд на Кейном?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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