Джейк Пол – о поражении от Томми Фьюри: «Думаю, мы заслуживаем реванша»

Блогер Джейк Пол прокомментировал поражение от Томми Фьюри в боксерском поединке в Саудовской Аравии.

«Уважение к Томми, он победил. Думаю, мы заслуживаем матча-реванша. Не знаю, солидарен ли я с судьями, но дважды выиграл раунд 10-8...

Я чувствовал себя неважно и дважды болел за время лагеря, травмировал руку. Но это не оправдания – я проиграл», – сказал Пол.

Для Пола это первое поражение в боксерской карьере. До этого он выиграл шесть боев.

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