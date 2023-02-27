Джейк Пол – о поражении от Томми Фьюри: «Думаю, мы заслуживаем реванша»

Теги бокс Томми Фьюри Джейк Пол Пол — Фьюри Бокс/MMA/UFC

Блогер Джейк Пол прокомментировал поражение от Томми Фьюри в боксерском поединке в Саудовской Аравии.

«Уважение к Томми, он победил. Думаю, мы заслуживаем матча-реванша. Не знаю, солидарен ли я с судьями, но дважды выиграл раунд 10-8...

Я чувствовал себя неважно и дважды болел за время лагеря, травмировал руку. Но это не оправдания – я проиграл», – сказал Пол.

Для Пола это первое поражение в боксерской карьере. До этого он выиграл шесть боев.

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4 комментария

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Анастасия Плинтусова
Ответ Герман Сергеевич
главное чтоб за фьюри брат потом не мстил
Ахахахах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анастасия Плинтусова
Ответ Герман Сергеевич
главное чтоб за фьюри брат потом не мстил
Ахахахахха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Герман Сергеевич
Ответ Los Galácticos
Не погоди, по классике сейчас за тебя должен отомстить твой брат.
главное чтоб за фьюри брат потом не мстил
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Los Galácticos
Не погоди, по классике сейчас за тебя должен отомстить твой брат.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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